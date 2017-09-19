سليمان: قرار “الدستوري” سيصدر ضمن المهلة المحدد في القانون

لفت رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان لـ”اللواء” إلى وجود مهلة أقصاها 15 يوما لإصدار القرار في غرفة المذاكرة، مؤكدة أن القرار سيصدر ضمن المهلة المحدد في القانون، مشددا على ان رئيس المجلس والأعضاء ملتزمون بصرامة بسرية المذاكرة وموجب التحفظ، لذلك يجري التداول في دستورية القانون المطعون فيه بعيدا عن الإعلام.

وتوقعت مصادر مطلعة ان يصدر القرار قبل نهاية الأسبوع الحالي.