بعد “إيرما”… كارثة “ماريا” على الأبواب!

اشتدت قوة الإعصار “ماريا” ليصبح من الفئة الخامسة ما ينذر بكارثة محتملة عند وصوله الى جزر الكاريبي التي لا تزال تعاني أثار الإعصار “إيرما” ما أجبر الناس على إخلاء منازلهم وسط رياح عاتية وأمطار غزيرة.

ووصل الإعصار الذي بلغ الدرجة القصوى، اليابسةَ الى جزيرة دومينيكا الكاريبية حوالى الساعة 1,15 ت غ مع رياح عنيفة بقوة 257 كلم بالساعة، بحسب مركز مراقبة الأعاصير الاميركي.

وقال المركز إنّ “عاصفة خطيرة تندفع بقوة، وأمواجاً عاتية وفيضانات وسيول تهدد جزر ليوارد التي تشمل المارتينيك وبورتوريكو والجزر العذراء البريطانية”.

وكان المركز قد نبّه في وقت سابق إلى “وجوب تسريع وإتمام الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات فيما كانت عين العاصفة تقترب من دومينيكا”.

وأمرت غوادلوب – جسر إيصال المساعدات للمناطق الفرنسية التي ضربها ايرما – جميع المواطنين بالاحتماء بعد إعلانها حالة الإنذار القصوى اعتباراً من الساعة الثامنة مساء، فيما انهمرت الأمطار العنيفة على الجزيرة الفرنسية الكاريبية.

وأعلنت حالة الإنذار أيضاً في جزر سان كيتس ونيفيس وجزيرة مونتسيرات البريطانية وكوليبرا وفييكويس.

وفي المارتينيك التي هي أيضاً فرنسية، قالت “شركة كهرباء فرنسا” إن التيار انقطع عن 16 ألف منزل على الرغم من تخفيض درجة الإعصار في الجزيرة الى عاصفة استوائية.

وانهمر المطر بغزارة على سانت لوسيا التي أعلن فيها الانذار من عاصفة استوائية وفيضانات وسيول فيما أكدت تقارير انقطاع الكهرباء عن أجزاء من الجزيرة.

وفي دومينيكا قال رئيس الوزراء روزفلت سكيرت ان سكان الجزيرة الصغيرة خسروا كل ما يملكون بعد مرور الاعصار في ساعة مبكرة اليوم.