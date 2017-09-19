حمادة: بدء تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس الرسمية

أصدر وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة قرارا يتعلق بتمديد اعمال التسجيل للعام الدراسي 2017/2018 وقبول تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس الرسمية في الدوام الصباحي، جاء فيه:

“استكمالا للمذكرات الصادرة عن المدير العام للتربية في شأن تحديد بدء العام الدراسي 2017/2018 وتنظيم تسجيل التلامذة في المدارس الرسمية، واستنادا الى احكام المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2017 (تعديل بعض احكام المرسوم 2089 تاريخ 18/10/1971) المتعلق بتحديد ايام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية، وحيث ان اعمال التسجيل خلال فترة التسجيل الأولى قد اقتصرت على التلامذة اللبنانيين فقط، على ان يسمح لغير اللبنانيين بالتسجيل لاحقا وفق اصول وشروط محددة.

بناء على ما تقدم،

تمدد اعمال التسجيل من تاريخه ولغاية يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/10/2017، على ان تشمل التلامذة اللبنانيين الذين لم يتم تسجيلهم خلال فترة التسجيل الأولى، ومن ثم، وفي ضوء توافر القدرة الاستيعابية، التلامذة غير اللبنانيين شرط التقيد بالاولويات التالية:

أ-التلامذة غير اللبنانيين (القدامى والجدد) المولودين من ام لبنانية.

ب-التلامذة غير اللبنانيين الذين تابعوا الدراسة النظامية في المدارس اللبنانية منذ اكثر من ثلاث سنوات ولديهم افادات مدرسية مصدقة وفق الأصول.

ت-التلامذة الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ ما قبل الازمة السورية، والذين لا تتوافر مدارس للانروا في النطاق الجغرافي لاقامتهم.

ث-التلامذة غير اللبنانيين القدامى والجدد من غير جنسيات الدول التي تعاني أزمة النزوح.

ج-اشقاء التلامذة غير اللبنانيين الذين قبل تسجيلهم في ضوء توافر الاولويات اعلاه، مع مراعاة عدم التشعيب وفق ما هو محدد ادناه.

يمنع قبول التلامذة غير اللبنانيين، على رغم مراعاة الأولويات المحددة أعلاه، إلا في الصفوف القائمة اصلا والتي لا يجوز ان تقل اعداد التلامذة فيها عن العشرة تلامذة لبنانيين، مع ما يستتبع ذلك من عدم جواز تشعيب الصف من خلال فتح المجال امام تسجيل غير اللبنانيين مهما كانت الاسباب؛ اما في حال عدم توافر عشرة من التلامذة اللبنانيين على الاقل في مرحلة رياض الاطفال والحلقتين الاولى والثانية من مرحلة التعليم الاساسي لاعتماد الصف وفق الاصول، فيدمج هذا الصف بالصف الاعلى أو الادنى مباشرة، في المدرسة نفسها، او يقفل وينقل التلامذة الى مدرسة مجاورة وفق احكام النظام الداخلي لرياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي.

لا يجوز لاي سبب من الاسباب، قبول انتقال التلامذة من الدوام المعتمد لتدريس غير اللبنانيين الى الدوام الصباحي.

يراجع المديرون رؤساء المناطق التربوية، كل في ما خصه، في حال تقدم للتسجيل اعداد من الاطفال لا تجيز الاولويات المذكورة أعلاه استقبالهم في ضوء القدرة الاستيعابية للصف، ويتعين على المناطق التربوية في هذه الحال تأمين قبول تسجيلهم في مدارس مجاورة مع جواز تحويل غير اللبنانيين منهم الى المدارس المتعمدة للتدريس في دوام بعد الظهر.

ان وزير التربية والتعليم العالي إذ يؤكد ضرورة التقيد التام بما ورد في احكام هذا القرار يحمل مدير المدرسة مسؤولية قبول انتساب اي تلميذ خارج اطار الحالات المحددة اعلاه مع ما يترتب على ذلك من مسؤولية تأديبية”.

تسجيل في الثانويات

كذلك، أصدر الوزير حمادة تعميما يتعلق بتسجيل التلاميذ غير اللبنانيين في المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2017/2018 جاء فيه:

“بناء على التعاون القائم مع منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونيسكو للمساهمة في كلفة الإستجابة التربوية للحالة السورية في الثانويات الرسمية، وسندا لموافقة وزير التربية والتعليم العالي، رقم 4581/11 تاريخ 11/6/2015، على مشروع “تعزيز دخول الشباب السوريين واللبنانيين إلى التعليم الثانوي وإحراز نتائج نوعية/ EASE “الممول من قبل منظمة اليونيسكو، وحرصا على استمرارية متابعتهم الدراسة في الثانويات الرسمية في ضوء تسجيل التلاميذ غير اللبنانيين خلال الاعوام الدراسية المنصرمة، يطلب الى مديري الثانويات الرسمية:

إعطاء الأفضلية الأولى في تسجيل التلاميذ غير اللبنانيين للتلاميذ من أم لبنانية، وعدم استيفاء أي من رسوم الخزينة ومساهمة أولياء الامر في كل من صندوق الثانوية وصندوق مجلس الاهل فيها جراء تسجيل التلاميذ غير اللبنانيين، شرط أن لا يترتب على انتسابهم أي استحداث لأي شعب جديدة، وعلى أن تلتزم ادارات الثانويات الرسمية إجراء امتحان دخول للتلاميذ الجدد وفق الأنظمة المرعية.

إرسال لوائح التلاميذ غير اللبنانيين بعد الانتهاء من أعمال التسجيل إلى مديرية التعليم الثانوي التي تتولى التنسيق مع منظمة اليونيسكو لتغطية مستحقات الثانويات عن تسجيل هؤلاء التلاميذ.

المتابعة مع مديرية التعليم الثانوي، في حال عدم توافر القدرة الاستيعابية لاستقبال الأعداد الوافدة من التلاميذ غير اللبنانيين، لتوجيههم الى أقرب ثانوية.

إن وزير التربية والتعليم العالي إذ يؤكد التقيد التام بما ورد أعلاه، يحمل مدير الثانوية مسؤولية اي مخالفة، مع ما يترتب على ذلك من مسؤولية تأديبية”.

التعليم للجميع

وفي إطار آخر أعلن الوزير حمادة عن عزم الوزارة إستقبال جميع الراغبين بالإلتحاق بالمدارس وحدد رقم هاتف للمراجعة، وجاء في الإعلان:

“لما كان التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2017/2018 يشهد إقبالا كثيفا، بسبب رغبة الأهالي بتسجيل أولادهم في هذه المؤسسات التربوية، وحيث إنه قد يتعذر على البعض من الأهالي تسجيل أولادهم لعدم توفر مقاعد لهم في هذه المدارس والثانويات، وحيث إن وزارة التربية والتعليم العالي، من ضمن أهدافها وعلى مبدأ حق التعلم للجميع، تعمل على تأمين مقعد لكل تلميذ في المدارس والثانويات الرسمية، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تدعو جميع الأهالي الراغبين بتسجيل أولادهم للعام الدراسي 2017/2018 والذين لم يتمكنوا من تسجيلهم في المدارس والثانويات الرسمية، الاتصال على رقم الهاتف 772101/01، أو مراجعة المناطق التربوية في المحافظات، أو مديرية التعليم الثانوي بما يخص التسجيل في الثانويات الرسمية، ومديرية التعليم الابتدائي بما يخص التسجيل في المدارس الرسمية، من أجل تسهيل تسجيل أولادهم للعام الدراسي الحالي”.