عون التقى في نيويورك العاهل الاردني والرئيس الفلسطيني

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات. واستذكرا اللقاء الذي تم بينهما في الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عون إلى الأردن والمشاركة في القمة العربية.

وكانت جولة أفق في الشأن الإقليمي والأوضاع في المنطقة، لاسيما التطورات على صعيد مواجهة الإرهاب. وهنأ الملك الأردني الرئيس عون على تحرير لبنان جرود السلسلة الشرقية من التنظيمات الإرهابية، وأكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم مؤسساته السياسية والعسكرية والامنية.

كما عقد الرئيس عون لقاء ثنائيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجرى عرض العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة وتطورات القضية الفلسطينية. وهنأ الرئيس عباس لبنان بشخص الرئيس عون على تحرير أرضه في الجرود الشرقية من الإرهاب.