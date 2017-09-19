جريصاتي: علقنا كل تمديد الانتخابات كالعلقم

رحب وزير العدل سليم جريصاتي بأي موعد لتقريب الانتخابات بالمطلق، وقال لـ”اللواء” علقنا كل تمديد الانتخابات كالعلقم، ونحن متضررون من مسألة التمديد.

ورفض جريصاتي الحديث عن موضوع التشكيلات القضائية التي باتت بحكم المنجزة، وأشار إلى ان كل جهده ينصبّ حاليا على هذا الموضوع.

وكشفت مصادر قضائية، أن هذه التشكيلات ستحدث تغييرات جذرية في الهيكلية القضائية، سواء في النيابات العامة أو في قضاة التحقيق، وستعطى الأولوية للشباب ولخريجي معهد الدروس القضائية.