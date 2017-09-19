مقتل 25 شخصا في معارك بين المتمردين والجيش في جنوب السودان

قتل 25 شخصا على الاقل في معارك اندلعت بين قوات حكومية ومتمردين في منطقة نفطية في جنوب السودان، كما اعلن ممثل للحكومة.

فقد خاض متمردون من انصار النائب السابق للرئيس في المنفى رياك مشار والقوات الحكومية، مواجهات في قرية نيالديو القريبة من مدينة بنتيو التي خضعت لمجموعات متحاربة متنوعة منذ بداية الحرب الأهلية قبل 4 أعوام.

وقال وزير الاعلام في ولاية شمال ليتش، لام تونغوار: “عثرنا على 25 جثة”، مؤكدا “صد” الهجوم .

واكد لام بول غابرييل، احد المتحدثين باسم “الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة” اندلاع المعارك، وتحدث عن “عملية ناجحة” سيطرت خلالها “القوات الباسلة للجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة على نيالديو” وقتلت 19 جنديا واستولت على عشرات الأسلحة.

لكن تونغوار اكد ان “معظم الضحايا من المدنيين”.