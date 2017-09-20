كرم: سياسة وضع اللبنانيين أمام السيء والأسوأ لإختيار أفضل الشرين ولّت

رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب د. فادي كرم، أن مبادرة الرئيس برّي بتقصير عمر المجلس النيابي، مرحب بها قواتيًا شرط أن تكون وزارة الداخلية جاهزة للعملية الإنتخابية، مشيرًا الى أن حزب “القوات اللبنانية” لم يكن من الأساس موافق على تأجيل الإنتخابات إلا أن التقنيات المطلوبة لتطبيق قانون الإنتخاب الجديد خصوصًا لجهة آلية الإقتراع وإشراك المغتربين بالعملية الإنتخابية، حالت دون تحقيق رغبته بعدم التأجيل.

وردًا على سؤال لفت كرم في تصريح لـ”الأنباء” الى أن نظرية وزير الخارجية جبران باسيل بأن تقصير ولاية المجلس النيابي يضرب الإصلاحات في الانتخابات النيابية، نظرية غير دقيقة، خصوصًا أن الإصلاحات أقرت في القانون الجديد ولم يعد بمقدور أي كان ضربها أو التراجع عنها، معتبرًا أنه أيا تكن آلية الإقتراع التي سيتم اعتمادها سواء الإقتراع بالبطاقة الممغنطة أو بالبيومترية أم من خلال التسجيل المسبق، فالتمثيل الصحيح لا سيما التمثيل المسيحي منه سيتحقق، وبالتالي فإن الفارق الوحيد بين الاليات الثلاث هو فقط الكلفة على الخزينة.

وفي السياق عينه، أكد كرم أهمية البطاقة الممغنطة أو البيومترية في العملية الإنتخابية، وأشار إلى إمكانية إجراء الإنتخابات من دون اعتماد أي منهما في الوقت الراهن، خصوصًا أن كلفة كل منهما على خزينة الدولة كبيرة، في وقت أكثر ما تحتاج اليه البلاد في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة هو عصر النفقات والبحث عن مداخيل من خارج جيوب المواطنين، موضحًا أن البديل الصحيح عن البطاقة الممغنطة أو البيومترية هو التسجيل المسبق سواء من ناحية الكلفة أو من ناحية عدم تكبيد المقترعين مشقة الإنتقال الى قراهم للتصويت.

أما عن وجود مخاوف من نسف الإنتخابات النيابية برمتها، أكد كرم أن الإنتخابات ستحصل في مواعيدها وسيكون للبنانيين مجلسًا نيابيًا جديدًا، مؤكدًا أنه مهما حاول البعض الإيحاء بأن لبنان غير جاهز لإجراء الإنتخابات النيابية، لن يحصدوا في نهاية المطاف سوى الريح، خصوصًا في ظل إصرار “القوات اللبنانية” وحلفائها على أن يكون اللبنانيين على موعد مع اختيار ممثليهم في الربيع المقبل، معتبًرا أن سياسة وضع اللبنانيين أمام السيء والأسوأ لإختيار أفضل الشرين، ولّت الى غير رجعة وبالتالي لن يكون أمام اللبنانيين في شهر أيار 2018 سوى أن يختاروا بين الجيد والأجود أي بين الإنتخابات النيابية والإنتخابات النيابية.