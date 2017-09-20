بالصور: طفلك مش “airbag” !

عندما يتجسد الإهمال في أبشع صورة، تكون النتيجة كارثية خصوصاً حين يأتي الإهمال من الذين مولجين بحماية الأطفال كالأب والأم.

وعندما يصبح الأب غير مبالٍ ومستهتراً بحياة طفله لا بد من قانون يردعه أو عقاب بحجم إهماله.

وفي هذه الصورة، أب يضع طفله في أحضانه وهو يقود السيارة، في منطقة جونية، مستعملاً فلذة كبده كـ”airbag” غير مدرك للعواقب التي ستنتج في حال وقوع حادث سير.