القدس حق اليهود ومصدر قوتهم… ليبرمان: الجيش الإسرائيلي مستعد للحرب

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن جيش بلاده بلغ مستويات غير مسبوقة من الجاهزية، وبات أكثر استعدادا للحرب من أي وقت مضى.

وجاءت تصريحات ليبرمان أثناء مراسم وضع حجر الأساس لكلية عسكرية جديدة في القدس.

وذكّر ليبرمان بأنه يشرف على الجيش الإسرائيلي منذ عام 1996، عندما كان يعمل مديرا عاما لمكتب رئيس الوزراء، مشددا على أنه يمكنه أن يقول إن جاهزية القوات المسلحة فعلا بلغت مستوى غير مسبوق.

ووصف الوزير الإسرائيلي القدس بأنها “حق اليهود ومصدر قوتهم”، مضيفا أن الإسرائيليين يقومون بـ “ممارسة الحق”.

وتقدر الاستثمارات في المشروع الذي تبلغ مساحة الأراضي المخصصة له 30 هكتارا، بأكثر من 1.4 مليار شيقل، وسيضم المجمع، إضافة إلى الكلية العسكرية مكاتب وفنادق ومراكز ثقافية.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” التي نقلت تصريحات ليبرمان اليوم الأربعاء، أنها جاءت بعد تهديد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي بمحو حيفا وتل أبيب من وجه الأرض في حال قامت إسرائيل بخطوات معادية تجاه إيران.