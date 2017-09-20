بارزاني: الإنفصال قرار شعب كردستان ولا حل بديل

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، أنّ قرار إجراء الاستفتاء المقرر نهاية الأسبوع المقبل للانفصال عن العراق “قرار شعب كردستان”، في إشارة جديدة إلى أن الاستفتاء سيجرى في موعده.

وأضاف بارزاني في كلمة ألقاها من مدينة السليمانية، الأربعاء، أن قضية الاستفتاء “مسألة رئيسية” على الساحة السياسية، مشيراً إلى أنّه “لم يتم ايجاد بديل أفضل من الاستفتاء”.

وانتقد بارزاني الحكومة العراقية مؤكداً أنّها “انتهكت الدستور”، وأضاف أن قرار الاستفتاء جاء “بعد أن وجدنا دولة طائفية انبثقت في العراق”، مشيرا إلى أن “الشراكة في بغداد أخفقت”.

ولفت بارزاني إلى أنّ قرار الاستفتاء “اتخذ بالإجماع”، معربا عن أمله بإجراء مفاوضات جدية مع بغداد بعد إجرائه.