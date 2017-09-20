زلزال بقوة 6.1 درجات قبالة الساحل الشرقي لليابان

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات منطقة قبالة الساحل الشرقي لليابان، بحسب ما أكّد المركز الاميركي لرصد الزلازل، في حين لم تصدر السلطات اي تحذير من خطر حصول تسونامي.

وأضاف المركز الاميركي لرصد الزلازل أن “مركز الزلزال يقع على بعد 281 كلم شرق مدينة كامايشي، كبرى جزر اليابان، وعلى عمق 10 كيلومترات فقط عن سطح الماء”.

من جهتها طمأنت الوكالة اليابانية للارصاد الجوية الى عدم صدور اي تحذير من خطر حصول أمواج مد عال من جراء الزلزال.