مصادر “التيار”: لا لتأجيل الإنتخابات النيابية تحت أي ظرف كان

أكدت مصادر نيابية بارزة في “التيار الوطني الحر”، أن “التيار ليس في وارد تأجيل الإنتخابات النيابية تحت أي ظرف كان، والهدف من الهوية البيومترية كان الاستفادة من العملية الإنتخابية وتنظيمها عبر البطاقات وتطوير الأحوال الشخصية في آن واحد. أمّا إذا كانت وزارة الداخلية عاجزة عن إجرائها، فهذا لا يعني أن “التيار” سيؤجّل الإنتخابات أو يلغيها”.

وأضافت مصادر “التيار” لصحيفة “الأخبار”، إن “الحل الآن هو تعهّد وزارة الداخلية أمام الحكومة ومجلس النواب بإصدار البطاقات في المواعيد المحدّدة، وفي حال تخلّفها نعود إلى وسائل التعريف القديمة ولكل حادث حديث، لكن لا أحد يريد تأجيل الإنتخابات”.