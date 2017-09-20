حزب ميركل يتصدر إستطلاع الرأي قبل 5 أيام من الإنتخابات في ألمانيا

يحظى المحافظون في حزبي “الإتحاد الديموقراطي المسيحي” و”الإتحاد الإجتماعي المسيحي” في ألمانيا ، قبل 5 أيام من إجراء الإنتخابات البرلمانية في البلاد، بدعم 36% من الألمان.

وتشير نتائج إستطلاع للرأي أجراه معهد البحوث الإجتماعية “فورسا”، إلى أن الحزب “الديمقراطي الإجتماعي” سيأتي في المركز الثاني، حيث أعرب 23% من ناخبي ألمانيا عن إستعدادهم للإدلاء بأصواتهم لصالحه.

واحتل الحزب اليساري المركز الثالث في إستطلاع الرأي هذا، حيث يؤيده 10% من الألمان. وحصل كل من الحزب “الديموقراطي الحر” وحزب “البديل من أجل ألمانيا” على تأييد 9% من الألمان.

وفي آخر قائمة الأحزاب، التي من المتوقع أن تحصد 5% من الأصوات على الأقل في الإنتخابات، يأتي حزب “الخضر”، الذي يتمتع بدعم 8% من الألمان.

ووفقا لنتائج الإستطلاع، فلم يحدث أي تغير كبير لمواقع القوى السياسية في ألمانيا ، حيث خسر الحزب “الديموقراطي المسيحي”، الذي تترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ، 1% من التأييد الشعبي له، فيما زادت شعبية الحزب “الديموقراطي الحر” بنسبة 1%..

ويؤكد محللون أن هذه النتائج هي الأسوأ بالنسبة لحزب ميركل منذ نيسان الماضي. ويشار إلى أن الإنتخابات البرلمانية ستجري في ألمانيا في الـ 24 من الشهر الحالي.