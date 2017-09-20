تأسيس مريم أم الحكمة في الولايات المتحدة الأميركيّة

أعلن الخوري كبريال تابت رئيس مدرسة الحكمة، هاي سكول في عين سعادة، عن تأسيس MARY MOTHER OF WISDOM- ” SAGESSE FONDATION” مؤسّسة الحكمة – مريم أم الحكمة في الولايات المتحدة الأميركيّة، لتعزيز التواصل بين مدارس الحكمة وجامعتها وأبنائها واللبنانيين المنتشرين في العالم من أجل مساعدة تلامذة وطلاب الحكمة الذين يواجهون صعوبات ماديّة. وقال الخوري تابت، أن الإعلان الرسمي عن إنطلاق عمل المؤسّسة سيكون في 17 تشرين الثاني المقبل في الإحتفال الذي سيقام في ولايّة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، برعاية وحضور رئيس أساقفة بيروت سيادة المطران بولس مطر.

وأكدّ الخوري تابت أن عمل المؤسسة، التي سُمي المهندس الأستاذ جوزف كركي وهو من خريجي الحكمة، رئيسًا لها، لن يقتصر على المساعدات الماليّة فقط، بل على تبادل الخبرات والتعاون على الصعيدين التربوي والثقافي.

وزار المهندس كركي مدرسة الحكمة هاي سكول والتقى وليّها المطران بولس مطر ورئيسها الخوري تابت والأب القيم فيها الخوري جوزف شربل ومديرة العلاقات العامة في المدرسة والمديرة التنفيذيّة للمؤسسة السيدة هيلن ضوّ.