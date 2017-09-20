كاغ زارت عرسال ومواقع للجيش: تعزيز مؤسسات الدولة وجيشها أفضل تدبير وقائي

أعلن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ في بيان، أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة سيغريد كاغ زارت بلدات عرسال واللبوة الحدودية في شمال شرق لبنان وزارت مواقع للجيش اللبناني في جرود عرسال، كما التقت مع العميد سامي حويك ومسؤولين آخرين في الجيش. وأثنت المنسقة الخاصة على جهود الجيش اللبناني والتزامه الدائم للحفاظ على أمن واستقرار لبنان.

ولفت البيان الى أنه في إشارة إلى تصريح للأمين العام للأمم المتحدة في 13 أيلول، شددت السيدة كاغ على أن تعزيز مؤسسات الدولة وجيشها من القضايا الرئيسية هي أفضل تدبير وقائي فيما يتعلق بخطر النزاعات. كما أكدت أن الأمم المتحدة ستستمر في تشجيع الدعم الدولي للجيش اللبناني والمؤسسات الامنية، بما في ذلك من خلال مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان.