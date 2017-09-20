وفد من “القوات اللبنانية” يزور بلدية الحويش

زار مرشح “القوات اللبنانية” عن المقعد الارثوذكسي العميد وهبي قاطيشا على رأس وفد من “القوات اللبنانية” بلدية الحويش حيث استقبله رئيس البلدية السيد علي محمد الاكومي وأعضاء المجلس البلدي وفضيلة الشيخ حسن الاكومي وعدد من الاساتذة والاهالي.

ورحّب الشيخ حسن الأكومي بالوفد شارحا لهم عن المنطقة وحاجيتها وايضا كانت كلمة لرئيس البلدية الذي رحب بدوره بالوفد وشدد الريس علي على اهمية قنوات الاتصال بين المرشح والمواطن الذي بدوره يجب أن يختار مرشحين عندهم حس المسؤولية بدوره العميد قاطيشا شكر المجلس البلدي والحضور وشرح في كلمته عن مسيرة “القوات اللبنانية” وعن برنامجه الانتخابي مبديا فرحه بحسن الاستقبال والوعي عند أهالي المنطقة.