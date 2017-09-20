تدابير سير في طرابلس إستكمالًا لمشروع تطوير البنى التحتية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ عن منع مرور السير على المسلك الشرقي من جادة بشارة الخوري امام مطعم “KFC” في طرابلس، وتحويله على المسلك الغربي بالاتجاهين، لمباشرة أعمال حفر على المسلك المذكور ستستمر لغاية 26/9/2017.

وطلبت من المواطنين والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.