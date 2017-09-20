محلياتالأربعاء 20 أيلول 2017 تدابير سير في طرابلس إستكمالًا لمشروع تطوير البنى التحتية أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ عن منع مرور السير على المسلك الشرقي من جادة بشارة الخوري امام مطعم “KFC” في طرابلس، وتحويله على المسلك الغربي بالاتجاهين، لمباشرة أعمال حفر على المسلك المذكور ستستمر لغاية 26/9/2017. وطلبت من المواطنين والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. كلمات مفتاحية: طرابلسالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية