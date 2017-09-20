أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، اعتقال رجلين في سياق التحقيق في الاعتداء بقنبلة يدوية الصنع الذي وقع في قطار مترو في لندن الجمعة، ما يرفع عدد الموقوفين إلى خمسة.

وأوقف الرجلان، وعمرهما 48 و30 عاما، بمقتضى قوانين مكافحة الإرهاب قرابة الساعة 5:10 في نيوبورت في ويلز.

وبحسب ما أوضحت شرطة لندن في بيان، جرت عمليتا دهم في هذه المدينة، حيث أوقف مشتبه به الثلاثاء.

ووقع، قبل أيام، الاعتداء الخامس في المملكة المتحدة خلال الأشهر الستة الأخيرة، في عربة قطار في ساعة الذروة في حوالى الساعة 08:20 بمحطة بارسونز غرين الواقعة في حي ميسور جنوب غرب لندن، بتفجير عبوة يدوية الصنع، وأدى إلى إصابة 30 شخصا.