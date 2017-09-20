الرياشي: الخلاف مع “الوطني الحر” يؤخر ولادة إدارة تلفزيون لبنان

الجلسة مع “العريس” ودية وشيقة، وتتشعب من الخاص الى العام الى الامور المحلية والاقليمية والدولية ولا حواجز في الحوار كون الوزير ملحم الرياشي اعلامياً “عتيقاً” ويفهم ماذا يريد الإعلامي؟

بعد تقديم التهاني لمعاليه، والاتفاق على تواصل اللقاءات من دون “نسوان” يفاجئك الرياشي انه اكتشف بعد 9 أشهر من وجوده في الوزارة، ان الدولة غير صالحة “للإنجاب” لكن ذلك لن يمنعه من تحقيق ما جاء لاجله في وزارة الإعلام وخصوصا قيام نقابة محررين فاعلة ومنتجة، تؤمن كرامة الاعلامي، وتحفظ حقوقه وتقاعده، مطالباً الاعلاميين بتشكيل “لوبي” لمساعدته في انجاز خطواته، ويؤكد ان التأخير يعود الى بعض التفاصيل العالقة، معلنا عن اجتماع قريب مع الرئيس سعد الحريري لاقرار الخطوات المتعلقة بدعم الصحافة المكتوبة، وايرادها في الموازنة العامة، وقد طرحت هذا الامر على الوزير علي حسن خليل ووافق مبدئياً.

واضاف الرياشي: الصحافة المكتوبة تعاني أزمة حقيقية. وهناك صحف مهددة بالتوقف، ولن اقف مكتوف الايدي امام هذه الحالة، وكشف بأن بعض بنود مشروعه تتضمن دعم الصحافة المكتوبة، بـ500 ليرة عن كل عدد مباع، تأخذ الدولة على عاتقها تكاليف الضمان، اعفاء الصحافيين والصحف من بعض الضرائب.

وكشف عن معارضة نقيب الصحافيين عوني الكعكي للمشروع، وانه ابلغ رئيس الحكومة برفضه، وخلال اجتماعي مع الرئيس الحريري سأوضح له كل القضايا، وهو مع دعم الصحافة ووسائل الإعلام ، وعن الفرق بينه وبين الكعكي قال “كالفرق بين سيارة الفراري والفولسفاكن”.

وتطرق الرياشي الى موضوع تلفزيون لبنان وقال بوضوح هناك خلاف مع “التيار الوطني الحر” في هذه المسألة، وهذا الخلاف يؤخر تعيين مجلس الادارة، لكن رئيس الجمهورية “وعدني” بحل الملف بعد عودته من نيويورك وانه وافق على تعيين توفيق طرابلسي رئيساً لمجلس الإدارة والاعضاء رامي الريس “درزي” سمير منصور “سني” عبد الغني طليس “شيعي” جاك واكيم “ماروني” فؤاد خوري “روم أرثوذكس”.

واشار الى ان مجلس الخدمة المدنية اجرى انتخابات لرئاسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان ، ومن بين 117 مرشحاً من كل الطوائف نجح 3 هم: توفيق طرابلسي، ايلي خوري، بشارة شربل ماروني، وجرت اعتراضات بأن بشارة شربل ماروني والمركز للكاثوليك وتجاوزنا الموضوع، وقال «الاسم الرابع بعد الثلاثة كان من القوات اللبنانية وهو ملتزم مع عائلته، ورفضت تسميته وتصنيفه لان الية مجلس الوزراء تنص على اختيار 3 اسماء ومجلس الوزراء يسمي واحدا.

وعن العلاقة مع “التيار الوطني الحر”، كشف الرياشي عن وجود خلافات وتباينات في العديد من الملفات، وهذا امر طبيعي لاننا نحمل مقاربتين مختلفتين للحكم وادارة مختلفة للحكم، وهذا هو الاساس، بعيداً عن الاتهامات والسجالات، وقال “جبران باسيل معه حق، عندما تدخل المصالح الصغيرة على المصالح الكبيرة يهتز التفاهم”، لكنه اكد “ان تحالف معراب – الرابية ثابت، ولن ينهار لانه تحول الى مصلحة استراتيجية للمسيحيين، ولم يعد المسيحيون “شقفة عند السنة وشقفة عند الشيعة”، بل اصبحوا شركاء في السلطة وقال مازحاً، “دخلت التاريخ من وراء هذا التفاهم ومصلحتنا المحافظة عليه”.

وعن الإنتخابات النيابية اكد ان التحالفات حسب المصلحة، من الممكن ان نتحالف مع التيار في كسروان ولا نتحالف في جبيل القانون فرض معادلات جديدة وكل فريق سيهتم بوضعه الإنتخابي ويمكن ان نخوض الإنتخابات منفردين في هذه الدائرة ومتحالفين في دوائر اخرى “عالقطعة”.

وعن مبادرة الرئيس نبيه بري بتقريب موعد الإنتخابات قال الرياشي “ليس لدينا اي مانع ونحن حاضرون، لكن التصويت على المشروع متروك لكتلة “القوات اللبنانية”. لكنه جزم بعدم القبول بالتلزيم بالتراضي لموضوع الهوية البيرومترية، وهذا امر محسوم، وما رفضناه للوزير سيزار ابي خليل في موضوع الكهرباء، لن نقبل به مع غيره مهما كلفنا، مع تأييد رياشي لموضوع “الهوية البيرومترية” حيث باستطاعة المواطن استخدامها في كل قضاياه.

وختم التأكيد انه ما زال حوارياً ومصر على الحوار، واهمية الحوار مع الخصم. وهذا ليس معناه، ان يأتي على حساب القناعات. وما حصل من سجالات مع الوزيرين علي قانصوه وطارق الخطيب كان على ملفين اساسيين لا يمكن التغاضي عنهما وهذا امر طبيعي، وعن موضوع تعيين المجلس الوطني للاعلام اشار الى ان الملف اصبح عند الرئيس سعد الحريري .

وعن الرحلة الى موسكو قال “كانت جيدة جداً. والروس لم يفاتحوا الرئيس سعد الحريري بالعلاقة مع دمشق والانفتاح عليها، ولم يتطرقوا لهذا الملف مطلقاً، والرئيس بوتين اكد انه مع حياد لبنان وابعاده عن التأثيرات السورية. لكن لافروف قال للوفد، نحن شركاء للاسد وشركاء لـ”حزب الله” ايضاً، لكننا لن نقبل ان يستثمر اي إنتصار في سوريا في لبنان ، مع تأكيده على دعم الدولة اللبنانية.

كلام الرياشي جاء خلال إستقباله وفداً من رابطة خريجي كلية الاعلام برئاسة الدكتور عامر مشموشي .