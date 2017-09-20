مئات القتلى والجرحى في زلزال عنيف ضرب المكسيك في ذكرى زلزال أعنف

أعلنت السلطات المكسيكية عن مقتل ما لا يقل عن 119 شخصا في الزلزال العنيف الذي ضرب عاصمة المكسيك “مكسيكو سيتي” ومحيطها، وبلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر

وتعد هذه المحصلة أولية، خصوصا وأن طواقم الإنقاذ ومئات المتطوعين الذين هرعوا إلى المواقع التي تهدمت فيها الأبنية، ما زالوا يعملون للبحث عن ناجين بين الركام ولسحب جثث الضحايا.

ويأتي الزلزال العنيف في الذكرى السنوية لهزة أرضية وقعت عام 1985 وخلف أضرارا كبيرة بمكسيكو سيتي.

وقالت “هيئة المسح الجيولوجي الأميركي” إن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجات، وكان مركزه بالقرب من بلدة رابوسو بولاية بويبلا الواقعة على مبعدة 123 كيلومترا جنوب – غرب مكسيكو سيتي.

وفي وقت سابق من يوم الثلثاء، كانت بعض البنايات بأرجاء المدينة تجهز لتدريبات بمناسبة الذكرى السنوية لزلزال عام 1985.

يشار إلى أن معظم العاصمة مكسيكو سيتي بني على قاع بحيرة سابقة، ومن المعروف أن هذه التربة تزيد من آثار وأضرار الزلازل حتى لو مبعدة مئات الأميال.