شقير عرض وسفير اوكرانيا تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

استقبل رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، وسفير اوكرانيا في لبنان إيهور أوستاش يرافقه السكرتير الاول في السفارة، وبحضور رئيس مجلس الاعمال اللبناني الاوكراني سمير طويلة، وتم البحث في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المستويات كافة.

بداية رحب شقير بالسفير والوفد المرافق، وأكد اهتمام الغرفة بتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشددًا في هذا الاطار، على ضرورة زيادة التواصل بين رجال الاعمال في البلدين للبحث في الفرص المتاحة وخلق شراكات عمل في مجالات محددة ومجدية. كما أكد أن التعاون بين الطرفين يجب أن يشمل الاستثمار في البلدين وخارجهما. وأوضح شقير أن هناك الكثير من الفرص المتاحة، في المجالات السياحية والزراعية والصناعية والتجارية، وشدد على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يزال متواضعًا، مؤكدًا أن المنتجات اللبنانية تتمتع بجودة عالية وبمواصفات عالمية، وبأمكانها أن تلبي الكثير من الحاجات الاوكرانية.

أما سفير اوكرانيا فأبدى تجاوبه مع كل الاقتراحات التي طرحها شقير لتنمية التعاون الاقتصادي الثنائي، وأشاد بدينامية القطاع الخاص اللبناني والنجاحات التي حققها حول العالم، معتبرًا أن هذا من شأنه أن يشكل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين.

ولفت السفير الاوكراني الى أن وفدًا اقتصاديًا اوكرانيًا موسعًا سيزور غرفة بيروت وجبل لبنان في 25 تشرين الاول لعقد لقاء اقتصادي مع القطاع الخاص اللبناني، وكذلك لعقد لقاءات عمل ثنائية بين رجال الاعمال الاوكرانيين المشاركين بالوفد ورجال الاعمال اللبنانيين.

ورد شقير مرحبا بالوفد الاوكراني، مؤكدا ان “الغرفة ستقوم بكل التحضيرات اللازمة لانجاح هذه الزيارة والوصول الى تفاهمات من شأنها تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.