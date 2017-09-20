تويني: لإجراء الانتخابات من دون البطاقة البيومترية

شدد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني على أهمية إجراء الانتخابات حتى من دون البطاقة البيومترية في حال تعذر تطبيقها، مشيرًا الى انه يمكن لمجلس النواب أن يقرر ولمرة واحدة ان تجرى الانتخابات على أساس بطاقة الهوية الحالية، ليصار الى إجرائها في الدورة المقبلة على اساس البطاقة البيومترية.

ودعا تويني المواطنين الى أن يمارسوا حقوقهم السياسية بحرية والا يجددوا للسياسيين الفاسدين في الانتخابات المقبلة، مشيرًا الى أننا أمام فرصة لتجديد الطبقة السياسية بالاقتراع بعيدًا عن التوجهات الطائفية البغيضة والعصبيات المناطقية، لإيصال سياسيين لديهم طموحات كبيرة ويمثلون آمال الناس، متمنيًا أن يكون هناك تعبير عن الارادة الوطنية في الانتخابات لإعادة اللحمة الى المجتمع.

ورأى تويني أن بناء الدولة يبدأ ببناء الوعي في المجتمع الذي من واجباته ايضًا مكافحة الفساد.