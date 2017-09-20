البنتاغون: التصريحات الروسية بشأن مساعدتنا “النصرة” غير حقيقية على الإطلاق

أعلن المتحدث باسم البنتاغون لشؤون الشرق الأوسط إيريك باهون أن التحالف الدولي والقوى السورية الحليفة له مازالت تواصل مهماتها في المنطقة الحدودية السورية العراقية الأردنية انطلاقا من قاعدة التنف.

ونفى باهون في بيان التقارير التي تحدثت عن انسحاب هذه القوات، مؤكدا أنها غير صحيحة، مشيراً إلى أن التصريحات الروسية بشأن قيام الولايات المتحدة بمساعدة “جبهة النصرة” غير حقيقية على الإطلاق.

وجدد المتحدث موقف واشنطن من هذا التنظيم باعتباره مجموعة إرهابية إضافة إلى “جبهة الشام”، مشيراً إلى أن البنتاغون على استعداد لضربها في أي وقت.

وأكّد باهون أن النظام السوري سمح بإنشاء ملاذات آمنة لإرهابيي “القاعدة” الذين يواصلون تهديد الشعب السوري، موضحا أن الولايات المتحدة لن تتردد لحظة في ضرب هذا التنظيم في أي مكان أو زمان، حماية للأمن القومي الأميركي وللشركاء الإقليميين.