أردوغان: انفصال إقليم كردستان عن العراق يهدد بمفاقمة الأزمات في المنطقة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تم تحريك المفاوضات السورية المجمدة في “جنيف” عبر “أستانا، مشيراً، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن تفعيل المفاوضات السورية، جاء بتعاون أنقرة مع إيران وروسيا عبر “أستانا”.

كما حذر أردوغان في كلمته إقليم كردستان العراق من إجراء استفتاء الاستقلال عن العراق. وناشد أردوغان حكومة الإقليم بالتراجع عن الاستفتاء، الذي من شأنه أن يتسبب في خلق أزمات جديدة في المنطقة، ويطلق شرارة صراعات جديدة، بحسب قوله.

وقال أردوغان: “أناشد حكومة إقليم كردستان العراق للتراجع والكف عن إجراء الاستفتاء المزمع إجراؤه”. وأضاف: “إن هناك حاجة ماسّة للحفاظ على وحدة العراق، ولابد أن نتجنب كافة الإجراءات التي قد تؤدي إلى إظهار أزمات جديدة”.