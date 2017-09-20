كما يليق بك يا عريس السماء رواد الندّاف، إحتفلنا بعرسك اليوم، والغصّة كبيرةٌ على خسارتك، لكنّ رحمة يسوع المسيح تعزّي قلوبنا، فاليوم أنت في السماء حيث لا ألم وإنما فرح وسلام وحبٌّ مجّاني، وكما عرسك كان اليوم على الأرض فإن عرسك في الأعالي لا نهاية له.

نودّعك اليوم، بحزن شديد قبل شهر على عيد ميلادك الرابع والعشرين، لكن يبقى لنا برحيلك بسمتك التي ستبقى في ذهننا، ولن ننسى رواد المناضل الرفيق المحبوب، المؤمن.

رواد كما أوصيت أمّك ماري ووالدك طوني وأخويك وأختيك، رنا، بيتر ربيع، وبيا، توصية وحيدة ألا يحزنوا، نحن اليوم نقول لك إنك في القلب ستبقى علامة للحب، وعلامة للصبر وعلامة للإيمان وشاهداً لعلاقة متينة مع الرب يسوع لم تتزعزع يوماً في السنة والثلاثة أشهر من مرضك… رحمك الله يا ملاكنا… والى اللقاء.