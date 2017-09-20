جريصاتي: التوطين لن يحصل لاي نازح في لبنان

أكد وزير العدل سليم جريصاتي من المجلس النيابي أن التوطين لن يحصل لأي نازح في لبنان ودعا الدول الاخرى المعنية بشأن النازحين الى إتخاذ موقف يلائم سيادتها.

وأضاف: “ما يتم تداوله حول ملف المدرسة الحربية غير صحيح، فالملف تمت احالته الى هيئة التفتيش القضائي، مؤكدًا السهر على المرفق القضائي وتطبيق القوانين، خصوصًا اذا كان الموضوع حساس ويختص بالجيش والقضاء، ومطالبًا من التفتيش القضائي لوضع يده على الملف.

ونفى ما ذكرته صحيفة الاخبار عن الاتصال به وطلب منه ترك الموقوفين بملف رشاوى الحربية.