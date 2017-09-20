جاسوس ألماني تظاهر بأنه إرهابي بسبب الملل

أصدرت المحكمة الألمانية حكمًا بالإيقاف لعام كامل لعنصر سابق في المخابرات الألمانية بتهمة تسريب أسرار الدولة، أثناء التخفي كإرهابي على الإنترنت.

ووفقًا لصحيفة “غارديان”، تم اعتقال عنصر مخابرات ألمانيًا سابق، يعرف بـروك إم، في تشرين الثاني الماضي، بتهمة الإرهاب وسط هيئة المخابرات المحلية.

ولكن تم إطلاق سراح روك إم في تموز الماضي، بعد أن تبين إنه تظاهر بأنه إرهابي في غرف دردشة على الإنترنت، لأنه كان يشعر بالملل.

وإعتبر روك إم، أن عمله كمراقب للنشاطات الإرهابية على الإنترنت، دفعه لاختلاق شخصية ادعت إنها ذات نزعات إرهابية، وسط مجتمع مليء بالإرهابيين على الإنترنت.

وأثارت القضية صخبًا كبيرًا، حيث تصورت وكالة الاستخبارات الألمانية أن إرهابيًا متطرفًا قد توغل وسطهم، قبل أن يتضح الأمر.