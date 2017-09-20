افتتاح مهرجان بيروت للمطاعم في مار مخايل في 29 الجاري

تنظم نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان مهرجان بيروت للمطاعم بنسخته الثانية، إستكمالا لفوز مدينة بيروت كمقصد أول للطعام في العالم، بدعم من وزارة السياحة وبالشراكة مع Hospitality Services. ويضم أكثر من 70 عارضا من مطاعم مختلفة ومطابخ متنوعة. تقدم هذه المطاعم أفضل ما عندها من حيث الجودة والنوعية، بوجبات صغيرة وأسعار مدروسة وتشجيعية.

يفتح المهرجان أبوابه في مار مخايل Train Station يوم الجمعة 29 و30 أيلول من الساعة 5 عصرا حتى الاولى فجرا ويوم الأحد 1 تشرين الأول من الساعة 12 ظهرا حتى 11 ليلا.

واعلن النقيب طوني رامي ان ما يميز هذا المهرجان عن المهرجانات السابقة انه نقل صورة لبنان الحضارية للمطاعم التي وضعت لبنان على الخارطة السياحية العالمية، داعيا كل “رواد المطاعم ومحبي الاكل بمختلف انواعه الى تذوق افضل ما ستقدمه المطاعم في هذا المهرجان ليكون خاتمة ايجابية لموسم صيف كان مميزا للقطاع السياحي”.