ترامب لتميم بن حمد: قطر والدول العربية ستحل خلافها بسرعة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن النزاع بين قطر وبعض الدول العربية سيجد طريقه إلى الحل قريبا.

وقال ترامب في نيويورك لدى لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: “إننا الآن في وضع نحاول فيه حل مشكلة في الشرق الأوسط.. وأعتقد أننا سنحله، ولدى شعور قوي بأنها ستجد طريقها إلى الحل سريعا جدا”.

وكان الشيخ تميم جدد من الأمم المتحدة ، دعوته لحوار غير مشروط مع الدول المقاطعة لبلاده، معتبرا أن زعزعة إستقرار دولة ذات سيادة هو “أحد أشكال الإرهاب”.

وقال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “وقف إنتاج الإرهاب والتطرف يتحقق بمعالجة جذوره الإجتماعية والسياسية”.