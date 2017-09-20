ترامب ينفي أنه حذر السعودية من التحرك عسكرياً ضد قطر

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذير السعودية بشأن التحرك عسكرياً ضد قطر، إزاء مقاطعة الرباعية العربية للدوحة منذ ما يزيد على المائة يوم. وتوقع ترمب التوصل لحل سريع لأزمة قطر مع الدول العربية.

وقال لدى لقائه مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في نيويورك: “إننا الآن في وضع نحاول فيه حل مشكلة في الشرق الأوسط. وأعتقد أننا سنحله ولدي شعور قوي بأنه سيجد طريقه إلى الحل سريعاً جداً”.