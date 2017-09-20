“القوات” تصطف خلف الحق… قاطيشا: مبادرة الرئيس نبيه بري تفجيرية

تساءل مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد المتقاعد وهبي قاطيشا عن سبب انتظار 5 اشهر على قانون الانتخاب لطلب تنفيذ البطاقة الممغنطة، واضاف: “لماذا لم يتم العمل على تحقيقها منذ ايار؟”.

قاطيشا وفي مقابلة عبر “لبنان الحر”، لفت الى ان مبادرة الرئيس نبيه بري تفجيرية، حيث انه لمس ان ثمة استحالة لتنفيذ البطاقة الممغنطة وانه يمكن المطالبة بتأجيل الانتخابات بسببها فحاول قطع الطريق على ذلك. وتابع: “تخوف الرئيس بري من التحجج بالبطاقة الممغنطة لتمديد رابع فقام بمبادرته التي القت الضوء على ان ثمة ما ليس واضحا في البطاقة الممغنطة وان هناك نوايا بتأجيل الانتخابات، ونعرف ما يحدث في الدولة واداراتها ونعلم ان هناك استحالة لتحقيق “البيومترية” ونرفض اي تأجيل للإنتخابات”.

واردف: “نؤيد الإنتخابات الأمس قبل اليوم، والنواب في المجلس يأخذون الموقف الملائم من مبادرة بري. ونعتبر الرئيس عون في الوسط بين جميع اللبنانيين لكن الخلاف بين “الوطني الحر” وبري قديم وله تداعياته”.

وشدد على ان الانتخابات ستجري حكما في ايار ولو اجريت من دون البطاقة البيومترية، مشيرا الى ان “القوات” تصطف خلف الحق والحقيقة، قائلاً: “لم نرفض “البيومترية” رفضنا الصفقة التي مرت بالتراضي”.

وعن علاقة “القوات” – “الوطني الحر”، اردف: “نحن و”التيار” كحركة شعبية على احسن ما يرام، وهناك اشخاص في التيار ضد النمط السائد اليوم”.

واعتبر قاطيشا ان “الاشتراكي” اوضح انه يريد الانتخابات مع او بدون بطاقة بيومترية. وقال: “نحن ضد التمديد “للعضم” وثمة قوى ضد التمديد وليس واردا بعد اليوم، على الانتخابات ان تجري. ولا احد يتجرأ على المطالبة بالتمديد”. ولفت ان الرئيس بري عملي ويريد الانتخابات لأنه يعي عدم القدرة على الاستمرار من دونها.