دولياتالأربعاء 20 أيلول 2017 ظريف يردّ على ترامب: “خطاب كراهية جاهل لا يستحق الرد” إنتفد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الكلمة التي ألقاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي هاجم فيه إيران ، ووصفه بأنه “خطاب كراهية جاهل”. وغرّد ظريف على موقع “تويتر”: “خطاب الكراهية الجاهل الذي ألقاه ترامب يعود للعصور الوسطى وليس الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين، لا يستحق الرد”. وأضاف: “التعاطف الزائف مع الإيرانيين لا يخدع أحدا”. كلمات مفتاحية: ترامبظريفالمصدر: twitter, وكالات