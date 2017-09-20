ظريف يردّ على ترامب: “خطاب كراهية جاهل لا يستحق الرد”

إنتفد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الكلمة التي ألقاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي هاجم فيه إيران ، ووصفه بأنه “خطاب كراهية جاهل”.

وغرّد ظريف على موقع “تويتر”: “خطاب الكراهية الجاهل الذي ألقاه ترامب يعود للعصور الوسطى وليس الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين، لا يستحق الرد”. وأضاف: “التعاطف الزائف مع الإيرانيين لا يخدع أحدا”.