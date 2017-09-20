العجوز: “فلتسقط سطوة “حزب الله” ونعم لدولة المؤسسات”

بحث مجلس قيادة حركة الناصريين الأحرار موضوع الانتخابات النيابية وضرورة تقديم موعدها.

رئيس المجلس زياد العجوز الذي ترأس الإجتماع للمجلس اكد الى انه اول من دعا لذلك لأن موضوع البطاقة البيروميتيرية او الممغنطة لن يبصر النور ولن يكتب له النجاح .

وقال العجوز: “لم يعد العائق الزمني وحده هو الذي يمنع من تأمين تلك البطاقات، بل السؤال الأهم من كل ذلك هو هل هناك رغبة حقيقية لدى المواطنين للإسراع وتقديم الأوراق المطلوبة للحصول على تلك البطاقات؟” مشيراً الى ان الجميع يعلمون أن النسبة الأكبر من المواطنين لا تكترث للانتخابات النيابية الا في اللحظة الأخيرة، وعليه فإن التذرع بالبطاقة البيروميترية او الممغنطة للإستمرار في التمديد للمجلس النيابي هو ساقط نهائيا.

وجدد العجوز خوض الحركة الأحرار للإنتخابات النيابية ترشيحاً وانتخاباً وتحالفاً، واستعدادها لهذا الإستحقاق اليوم قبل الغد.

وختم العجوز: “شعارنا للانتخابات سيكون: فلتسقط سطوة حزب الله، نعم لدولة المؤسسات”.