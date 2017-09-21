تحت المجهرالخميس 21 أيلول 2017 لوفتهانزا وآخرون سيستحوذون على حصص في Air Berlin قال مصدران مطلعان إن شركة لوفتهانزا من المنتظر أن تستحوذ على حصة كبيرة في منافستها المفلسة اير برلين وإن إيزي جيت ما زالت تتطلع هي الأخرى للحصول على أصول. أضاف المصدران أن دائني اير برلين اجتمعوا لمناقشة عروض لثاني أكبر شركة خطوط جوية في ألمانية واتفقوا على التقسيم. وأردفا بأن الدائنين سيعقدون مفاوضات حصرية مع لوفتهانزا، التي قال رئيسها التنفيذي إنها مهتمة بعمليات الرحلات القصيرة بما يصل إلى 78 طائرة، حتى 12 تشرين الأول. وقالا إن أصولا أخرى ستذهب إلى إيزي جيت وربما كوندور أيضا. كلمات مفتاحية: لوفتهانزاالمصدر: وكالات