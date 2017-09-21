عون سيرد بشكل واضح على ترامب

قالت مصادر متابعة لـ”الجريدة” إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيرد بشكل واضح على كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كلمته في الجمعية العامة للامم المتحدة. وأضافت المصادر أن “عون سيشدد على عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، بانتظار تسوية سياسية شاملة تعيدهم إلى بلدهم”.

وأشارت إلى أن الرئيس عون سيعيد التأكيد على مبدأ حياد لبنان في الصراعات الإقليمية واعتماد بيروت مقرا دائما لحوار الحضارات والأديان.