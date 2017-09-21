بالصور: فقد السائق السيطرة على سيارته… فتوفّيت ساندريلا على جسر الكازينو

توفيت الشابة ساندريلا بو عساف إثر حادث سير مروع صباح اليوم عند جسر الكازينو في ادما.

وفي التفاصيل فقد تدهورت السيارة كان يقودها صديقها ج. م.، لدى عودتهما من سهرة فجراً، حيث فقد السائق السيطرة على سيارته عند جسر كازينو لبنان في أدما، ما تسبب بتدهور السيارة إلى “جل” قريب.

وتوفيت ساندريلا على الفور نتيجة كسر في الجمجمة والرقبة، بينما تعرضت شقيقتها التي كانت معهما في السيارة إلى بعض الرضوض، ونقلت الى مستشفى المونسينيور قرطباوي في أدما، فيما نُقل الشاب إلى مركز كسروان الطبي لتلقي العلاج وهو لا يزال تحت تأثير الصدمة.