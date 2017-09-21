في بنت جبيل.. زرع حشيشة الكيف في محيط منزله

أوقفت دورية من المكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب اللبناني ابراهيم ع. المطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات عند مدخل مدينة صيدا ، وضبطت بحوزته كمية من الحبوب المخدرة.

كما ضبطت دورية في منطقة بنت جبيل تابعة لمكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب، شتولا من نبات حشيشة الكيف مزروعة في محيط منزل في احدى نواحي المنطقة، حيث تم توقيف صاحب المنزل وهو السوري “باسل و.”، وبوشر التحقيق معه تحت اشراف القضاء المختص.