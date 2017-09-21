صفقة ضخمة بين “غوغل” و”إتش تي سي”

أعلنت شركة “غوغل” أنها استحوذت على جزء من شركة “إتش تي سي” التايوانية، في صفقة قدرت بـ1.1 مليار دولار.

وأشارت تقارير لمواقع مهتمة بأخبار التكنولوجيا، أن “غوغل” الأميركية اشترت القطاع الذي يسهم في صناعة هاتفها “بكسل”، الذي كانت تنتجه نيابة عنها “إتش تي سي”.

وقالت الشركة الأميركية في بيان: “بالنسبة لغوغل فإن هذا الاتفاق يؤكد التزامها بالهواتف الذكية والاستثمار المستجد في المعدات”.

وطبقا لمصادر من “إتش تي سي”، فإن نحو نصف موظفي الشركة، أي حوالي ألفين، سينتقلون إلى “غوغل” بموجب الصفقة، التي سيتم إنهاؤها مطلع العام المقبل.

وقال المدير المالي لـ”إتش تي سي” بيتر شن، إن الشركة سوف تستمر في تطوير هواتفها الخاصة بها.