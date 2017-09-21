“فجر الحويجة” يبزغ… انطلاق المرحلة الأولى لتطهيرها من “داعش”

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الحويجة، واحدة من آخر معقلين لتنظيم “داعش” في البلاد.

وتعتبر الحويجة التي تقع إلى الشمال من بغداد وقطاع من الأراضي على الحدود مع سوريا غربي العاصمة العراقية هما آخر منطقتين تحت سيطرة “داعش” في العراق.

وقال العبادي في بيان على موقعه الرسمي: “مع فجر يوم عراقي جديد، نعلن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة وفاء لعهدنا لشعبنا بتحرير كامل الأراضي العراقية وتطهيرها من عصابات “داعش” الإرهابية”.

ووجه تحية للقوات العراقية “بجميع صنوفها وتشكيلاتها وهي تخوض أكثر من معركة تحرير في وقت واحد وتحرز الانتصار بعد الانتصار، وها هي بشرى نصر جديد تلوح في الأفق”.

وذكر التلفزيون العراقي أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يقدم دعماً جوياً للقوات العراقية في عملية الحويجة.

وكان الجيش العراقي قد حقق انتصارات كبيرة على تنظيم “داعش” في الأشهر الماضية ونجح في طرده من مدينة الموصل وتلعفر ومحافظة نينوى.

ويأتي هذا الهجوم قبل أربعة أيام من إجراء استفتاء على استقلال الأكراد في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال العراق بما في ذلك كركوك. وقال العبادي إنه يعتبر الاستفتاء “غير دستوري” ودعا حكومة إقليم كردستان إلى إلغائه.