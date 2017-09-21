“التغطية الصحية الشاملة”… إعلان بمثابة بشرى بالنسبة للحكيم و”القوات اللبنانية”. أيعقل بعد طول سنين وانتظار وتعب ومعاناة على أبواب المستشفيات، أن يصبح للبناني بطاقة صحية كتلك الموجودة في الدول المتقدمة، تخفف عنه عبء فاتورة العناية الطبية في لبنان؟

بمعى آخر، هل سيعود اللبناني ليشعر بقيمته الإنسانية كمواطن ومريض من دون أن يتعرض للذل هنا وهناك؟