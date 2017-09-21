روحاني: “إيران دولة تسامح”!

اكّد الرئيس الدولة الايرانية حسن روحاني انّ “إيران دولة تسامح ولا تهدد أي دولة ولا تسعى لتصدير الثورة بل لإعادة إمبراطوريتها”.

وشدّد روحاني في كلمة القاها امام الجمعية العامة في الامم المتحدة على “رفضهم السلاح النووي مرارا وتكرارا”، مضيفا انّ ” قدراتنا الصاروخية هي أدوات ردع هدفها حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة فقط”.

واعتبر “انّ الاتفاق النووي تم التوصل إليه بعد مفاوضات لعامين وسنردّ بقوة على أي انتهاك للاتفاق النووي”.