بالصور: قتلى وجرحى في إنفجار بمدينة قم الإيرانية

أعلن مسؤول طبي في مدینة قم الايرانية، الخميس، مقتل ثلاثة زوار واصابة 15 اخرین غالبيتهم عراقيون بانفجار انبوب غاز بفندق في قم.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية “ارنا” عن المسؤول محمد رضا مظفري قوله ان الإنفجار ربما يكون ناجماً عن إنفجار “انبوب للغاز، داخل فندق یقع بالقرب من مرقد السیدة معصومة في مدينة قم”، مبينا ان “ذلك ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 15 اخرين بجروح وتدمير الفندق الذي یتكون من طابقین”.

واضاف ان “جميع المصابين نقلوا الى المستشفیات، لتلقي العلاج”.

من جانبها، ذكرت مصادر طبية ايرانية ان “غالبیة المصابین هم من الزوار العراقیین المتواجدین داخل الفندق”.