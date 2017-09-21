بالفيديو: صورة استفزّت اللبنانيين… “المدام ما فيها تنطر”!

هي الصورة التي ما زالت تضجُّ بها مواقع التواصل الإجتماعي منذ يوم الثلثاء وحتى هذه اللحظة.

عاملةٌ أجنبية في أحد مراكز التجميل والاستجمام، تلتقط خرطوم النرجيلة الخاصة بإحدى الزبونات كونها لا تستطيع امساكه بيدها.

عبودية وعنصرية وغيرها من العبارات، شكلت موجةً من الشجب والاستنكار، رفضاً لما وصفوه بأبشع صور العبودية داخل هذا المكان.

هل فعلاً وقع خرطوم “النرجيلة”، أم أن أظافر “المدام” لا تنتظر جفاف الطلاء كي تمسك بالخرطوم؟