عناوين “المسيرة”: أبونا يعقوب البدوي… قصة راهب في المجلس الحربي

عناوين “المسيرة” – العدد 1629

لمناسبة عيد رأس السنة الهجرية واحتجاب الصحافة عن الصدور يوم الجمعة في 22 أيلول سيتم توزيع مجلة المسيرة على المكتبات والمشتركين يوم السبت في 23 أيلول…

من معركة الجرود

إلى معركة الحدود نحن هنا – ما هي عناصر أي تحقيق جدي وهادف في غزوات عرسال؟

الوزير ميشال فرعون: ازدواجية السلاح تحدٍّ للجيش

السجال حول موعد الانتخابات لا يخدم أهداف إجرائها

المطران بول مروان تابت وأساقفة كنديون في لبنان:

السوريون نازحون وليسوا بلاجئين

معركة دير الزور بين الصفقة ولعبة التوازنات في سوريا

موسكو تخرق اتفاقها مع واشنطن والنظام يتواطأ مع «داعش»

أبونا يعقوب البدوي…

قصة راهب في المجلس الحربي ومبشّر في المكسيك

بكيتُ سرًا وكثيرون هم الشهداء الذين حفروا أسماءهم وصورهم في قلبي

إيلي ضاهر… ملك الأدوار الصعبة!

أضحكنا. أبكانا. إستفزنا. أخافنا وأغضبنا

«قضية 23»: من البندقية الى بيروت فالأوسكار

«لا يحق لأحد احتكار المعاناة»

زياد دويري: «قضية 23» يقدم وجع «القوات اللبنانية» وهذا ما أزعج البعض»

سمير جعجع كبير في الفيلم كما هو في الواقع

الدوري اللبناني لكرة القدم ينطلق

الإتحاد والحكام والأندية واللاعبون حاضرون.. فماذا عن الجمهور؟

آخر مشهد – عدلي أبو سعدى لوسن

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]