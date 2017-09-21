الرياشي: توطين النازحين غير قابل للتنفيذ

شدد وزير الإعلام ملحم الرياشي على ان “السلام والمحبة يتطلبان الشجاعة التي من دونها لا يمكن تحقيقهما، ومرحلة العداء بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والخصام والشتائم والصراع الذي كان جزء منه دمويا على مدى 30 عاما، كانت مرحلة صعبة، لو أكملت أستطيع أن أقول انه بالحد الأدنى لا يكون لدينا رئيس جمهورية وبالتالي لا انتظام للمؤسسات الدستورية، وكان البلد ذهب باتجاه التفتت”.

وسئل خلال برنامج صباحي مباشر عبر أثير “إذاعة لبنان” عن طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب توطين النازحين في الدول المجاورة، فأجاب: “هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ لأن وضع النازحين السوريين يختلف عن أوضاع الفلسطينيين. الفلسطينيون شعب أخذت منه أرضه أما في سوريا فالشعب يترك أرضه بسبب الحرب من دون أن يحل أحد مكانه. هذا الأمر غير قابل للمنطق، بل على العكس بعيد عنه، وعندما تستتب الأمور في سوريا يعود الناس الى بيوتهم ولا أحد يوطنهم في مكان آخر ولا هم في الأساس يطرحون هذا الموضوع. تعلمون انني استقبلت 13 سفيرا منذ أربعة أسابيع للتحضير لحملة من أجل تخفيف التشنج بين اللاجىء والمضيف اللبناني، وحملة إعلامية فور إقرار مجلس الوزراء حساب خاص للمانحين سوف تنطلق من وزارة الإعلام والمفوضية الدولية لشؤون اللاجئين في هذا الإتجاه”.