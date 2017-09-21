موسى: الدعوة للانتخابات المبكرة هدفها قطع الطريق على تمديد رابع

أوضح عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى لـ”السياسة”، أن دعوة الكتلة لتقديم موعد الانتخابات لم يكن موجهاً ضد اعتماد البطاقة البيومترية وكلفتها المادية، فالكتلة مع مبدأ البطاقة، لكنها في المقابل تخشى من عدم إمكانية تنفيذها في الموعد المحدد، وبناء عليه جاء الاقتراح بتقديم موعد الانتخابات إلى ما قبل نهاية السنة الحالية، خشية ألا يكون التأخير في إصدار البطاقات البيومترية، سبباً لدى البعض للمطالبة بتمديد رابع لمجلس النواب، وهذا ما لا يقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري ولن يوافق عليه بصورة قاطعة.

وقال الموضوع قابل للدرس والمناقشة وفي ضوء ذلك يبنى على الشيء مقتضاه وهذا ما قصدته الكتلة لا أكثر ولا أقل.