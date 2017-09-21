المغرب مهتم بتنفيذ مشاريع طاقة مشتركة مع روسيا

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الخميس أن الشركات الروسية مستعدة للمشاركة في مشاريع غاز في المغرب، مثل بناء خطوط غاز ومحطة لاستقبال شحنات من الغاز الطبيعي المسال.

وفي حوار مع قناة “روسيا 24” المحلية، جرى عقب زيارة رسمية للوزير الروسي إلى المغرب، إعتبر نوفاك أن المملكة مهتمة باستيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وفي بناء محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الطبيعية، إضافةً إلى بناء أنبوب غاز واستخدام الغاز كمصدر للطاقة لتوليد الكهرباء.

ويقبل المغرب، بحسب نوفاك، على تنفيذ برنامج واسع النطاق لبناء محطات لتوليد الطاقة تعمل بالغاز، إضافةً لتحديث شبكة الكهرباء الحالية، والشركات الروسية تتطلع للمشاركة في هذه المشاريع.