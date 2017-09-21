أحد النواب: اقتراح بري لم يسحب من التداول

أكّد أحد النواب لـ”اللواء”، أن اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتقصير ولاية المجلس لم يسحب من التداول، لا على الصعيد السياسي، ولا على صعيد طرحه امام الجلسة التشريعية المقبلة، والتي ينتظر ان يُحدّد موعدها برّي خلال الأسبوعين المقبلين، أي بعد عاشوراء، وبالتالي سيكون الوقت الذي تحتاجه الداخلية لاعداد البطاقات سقط نظراً لعدم توفّر التمويل للبدء بالتلزيم.

وكشف مصدر نيابي لـ”اللواء” ان خلوة برّي – الحريري احتوت التصعيد، لكنها لم تعالج أساس المشكلة.