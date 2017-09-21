نصرالله: لو كُلفنا سنقاتل حتى لو وقف ترامب ومن خلّفه وكل العالم أمامنا

لفت الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الى “أننا لسنا هواة حرب ولا هواة قتال، لكن لو كان تكليفنا أن نقاتل سنقاتل حتى لو وقف بوش وترامب والذي خلف ترامب، و”اسرائيل”، وبعض العرب وكل العالم أمامنا، فكل الذي امامنا لا يخيفنا”.

وخلال كلمة له في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية قال نصرالله إن: “المقاومة هي وسيلة لتحقيق هدف ولا يجوز أن تتحول إلى هدف”، مؤكداً ان هذه هي إحدى المخاطر التي تواجهها الأحزاب والدول.