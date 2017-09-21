أسرار الصحف ليوم الخميس 21 أيلول 2017

أسرار الآلهة – النهار

أعلمت ادارات مدارس كاثوليكيّة أساتذتها بدفع الرواتب الجديدة ابتداء من تشرين الأول بعد اعداد موازناتها خلافاً لما ذهب اليه المطران حنا رحمة باعتبار القانون غير موجود.

تسجّل زيارة بطريرك الروم الكاثوليك الى رأس بعلبك والقاع السبت لغطاً لكونها الأولى له والتي تحط في منزل نائب حزبي.

تجري اتصالات لتحويل لقاء سيدة الجبل نواة حركة سياسية معارضة شبيهة بحركة 14 آذار.

تراقب جهات مالية إطلاق مشروع كبير تدور شبهات حول الشركة التي ستتولّى تنفيذه لأن سجلها يخلو من أي مشاريع كبيرة مماثلة.

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يقال – المستقبل

إنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي أبلغ عدداً من النواب والوزراء على هامش الجلسة التشريعية أنه متمسّك بموقفه إزاء التسجيل المسبق في الانتخابات النيابية.

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أسرار الجمهورية

يتحدّث رئيس تيار في مجالسه الخاصة بهدف إيصال رسائل للمعنيّين المؤثرين في موضوع حسّاس جداً بين اللبنانيين وخصوصاً المسيحيّين بأنه يتعهَّد بتنفيذ كل ما يُريدونه على الساحة السياسية مُقابل دعمه للوصول إلى مركز كبير.

سمحَ أحد القادة السياسيّين لصقور حزبه بالهجوم على حليفٍ سابق بسبب إستفزاز هذا الحليف لحزبه.

لاحظت أوساط سياسية مراقبة أن المعنيِّين بهجوم شنَّه رئيس دولة كبرى لم يصدُر عنهُم شيء في الإعلام كردّ على هذا الهجوم.

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أسرار اللواء

غمز: قال نائب مقرّب أن زعيماً وسطياً ينشغل هذه الأيام، ليس بتثبيت وضعه في المعادلة، بل ضمان انتقال الزعامة داخل صفه!

همس : كشف مصدر وزاري ان دبلوماسية دولة كبرى أبلغت الوفد اللبناني الذي زارها مؤخرا ان «الانتصار على الارهاب» لن يستثمر سياسياً في لبنان.

لغز : تبيّن ان الخلاف المستحكم حول مكان تسجيل الناخبين، يتعلق بالخشية من تجميع طائفي، يمكّن من التحكم بالعملية الانتخابية.

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خلف الكواليس – الشرق

سئل قيادي بارز في «حزب الله» عن موقف الحزب من تقصير ولاية مجلس النواب واجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، فأجاب ان المسألة بيد السيد حسن نصر الله والظروف الحالية لا تمنع تحقيق الا نتخابات».

لفت مراقبون عديدون غياب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن الحفل الذي اقامه الرئيس الاميركي دونالدو ترامب لرؤساء وممثلي الدول في الامم المتحدة… وقد علق احد المقربين قائلا: من يدق الباب يسمع الجواب …..

نفى عضو في كتلة «المستقبل» الشائعات التي تتحدث عن ان الرئيس سعد الحريري ليس مستعدا لخوض الانتخابات النيابية…. وقال ان الايام والاسابيع المقبلة ستكشف كل هذه النيات الخبيثة التي يحاول البعض اللعب عليها…

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